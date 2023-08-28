Yabani hayvanların yerleşim merkezlerine inerek yiyecek aradığı anlar sık sık kameralara yansıyor.

Özellikle ayılar şehir çöplüklerinde besin arıyor.

Son olay Kars'ta yaşandı.

Sarıkamış ilçesinde bu kez, çöplükte bulduğu gazlı içeceği başına dikerek içen bir bozayı görüntülendi.

Bulduğu şişeyi kafaya dikti

Vatandaşlar tarafından cep telefonuyla görüntülen ve sosyal medyada paylaşılan görüntülere binlerce beğeni geldi.

Cep telefonuyla çekilen görüntülerde, bozayının sırtüstü uzanarak gazlı içeceği içmesi yer alıyor.