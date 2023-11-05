İnsan Hak ve Hürriyetleri (İHH) İnsani Yardım Vakfı öncülüğünde Filistin'e destek amacıyla oluşturulan "Filistin İçin Özgürlük Konvoyu", Adana'daki İncirlik Üssü'ne gitmek üzere yaklaşık 300 kişi ve 100 araç ile Kahramanmaraş’tan yola çıktı.

İHH'nın öncülüğünde bir araya gelen çok sayıda kişi, Kahramanmaraş Expo 2023 alanında toplandı. Katılımcılar İsrail aleyhinde sloganlar atarak, Gazze'ye yönelik saldırılara tepki gösterdi.

Kahramanmaraş İHH Şube Başkanı Yusuf Bülbül Aksu Haber'e özel açıklamalarda bulundu.