Birçok meslek komitesini bünyesinde barındıran ve Kahramanmaraş’ın çatı kuruluşu olarak görev yapan KMTSO, Kahraman kente daha iyi hizmet verebilmek adına kadrolarını güçlendirmeye devam ediyor.

KMTSO Yönetim Kurulu Başkanı Mustafa Buluntu, şehirde daha aktif rol alabilmek bütün meslek kuruluşlarına ulaşabilmek, kent sanayisi ve esnafının tamamına dokunabilmek adına farklı yaklaşımları ile özellikle gençlere de verdiği değer ile odanın kadrosunu güçlendiriyor.

Bu Kapsamda Birbirinden Başarılı İsimler Yapılan Seçimler Sonucu Hizmet Yarışında Yerini Alıyor.

KMTSO’Da Yapılan Seçimlerin Ardından Genç Girişimciler Kurulu Başkanlığına Serhan Erdoğanyılmaz Seçildi.

Konuyla İlgili Açıklamalarda Bulunan Başkan Erdoğanyılmaz Bütün Genç Girişimcilere Örnek Olacak Projelerle Hizmet Etmeye Devam Edeceklerini İfade Etti.