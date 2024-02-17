Program İlk Olarak Kur’an-I Kerim Tilavetiyle Başladı Hemen Ardından Tügva’nın Faaliyetlerinin Anlatıldığı Kısa Film Gösterimi Gerçekleştirildi.

Genç Yönetici Okulu, İhtisas Akademi, Kültür Sanat Okulu Projelerinin Lansman Programının Açılış Konuşmasını Tügva İl Temsilcisi Furkan Seyithanoğlu Yaptı.

Ardından Ksü Rektörü Prof. Dr. Alptekin Yasım Ve İstiklal Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. İsmail Bakan Da Bu Tür Projelerin Gençlerin Geleceği Açısından Çok Önemli Bir Yere Sahip Olduğuna Dikkat Çektiler.

Daha Sonra Kürsüye Gelen Tügva Genel Başkanı İbrahim Beşinci, Geleceği Hep Birlikte Bugünden İnşa Ettiklerini Dile Getirdi.

Lansman Programına Ak Parti Kahramanmaraş Milletvekili Ömer Oruç Bilal Debgici, Onikişubat Belediye Başkanı Hanefi Mahçiçek, Cumhur İttifakı Ak Parti Onikişubat Belediye Başkan Adayı Hanifi Toptaş, Öğrenciler Ve Veliler Yoğun Katılım Sağladı.