Sosyal belediyecilik hizmetleri çerçevesinde farklı yaş gruplarına yönelik etkinliklerini sürdüren Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi, sınavlara hazırlık sürecindeki gençlere yönelik anlamlı bir program daha düzenledi.

Gri koç olarak bilinen ve konferansları, yayınları ve kitaplarıyla sınav dönemindeki öğrencilerin büyük bir ilgiyle takip ettiği eğitimci-yazar Gökhan Müftüoğlu, Necip Fazıl Kısakürek Kültür Merkezi’nde gençlerle buluştu. Kahramanmaraşlı üniversite adayı gençlerin yoğun ilgisi ile karşılaşan Gri Koç, deprem sonrası öğrencilerin moral ve motivasyonunun arttırılması, sınavlara hazırlık süreci gibi konularda gençlere tavsiyelerde bulundu. Öğrencilerin sorularını yanıtlayan Gri Koç, Kahramanmaraş’ ta ki konferans deneyimini aksu habere anlattı.