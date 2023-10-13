Genel Başkan Yardımcısı Kaya Daha Sonra Büyükşehir Belediyesi Toplantı Salonunda Düzenlenen Engelsiz Kahramanmaraş Tanıtım Toplantısına Katıldı.

Görme Engelliler Dernek Başkanı Mustafa Çakmak Projenin Görme Engelliler İçin Büyük Bir Ayrıcalık Olduğuna Dikkat Çekerek Emeği Geçenlere Ve Başkan Güngör’e Teşekkürlerini İletti.

Büyükşehir Belediye Başkanı Hayrettin Güngör İse Engelli Bireyleri Her Anlamda Önemsediklerini Ve Onların Sosyal Hayata Adaptasyonu İçin Kent Genelindeki Çalışmalarına Devam Ettiklerini Kaydetti.

Tarım, Orman Ve Köyişleri Komisyonu Başkanı Aynı Zamanda Ak Parti Kahramanmaraş Milletvekili Prof. Dr. Vahit Kirşici Bu Uygulamayla Kahramanmaraş’ın Örnek Ve Öncü Şehir Olduğunu Söyledi.

Kahramanmaraş'ta Bu Projenin Toplantısında Bulunmaktan Büyük Bir Mutluluk Duyduğunu Aktaran Kaya, Emeği Geçen Herkese Teşekkür Etti.