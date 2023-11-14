Aksu TV Ekranlarında Her Hafta izleyicisiyle Buluşan Haber Ötesi’nde gündeme dair önemli konular masaya yatırılmaya devam ediliyor.

Aksu TV haber Müdürü Kurtuluş Şükür’ün hazırlayıp sunduğu programa bu hafta Onikişubat Muhtarlar Derneği Başkanı ve aynı zamanda Serintepe Mahallesi muhtarı Ramazan Gürbak, konuk oldu.

Gürbak, programda muhtarların deprem sonrası üstlendikleri zorlu görevleri anlattı.

Gürbak konuşmasının devamında “Muhtarların devlet ile vatandaş arasında bir köprü olduğunu belirterek, yaklaşan muhtarlık seçimleri ile ilgili muhtar adaylarına tavsiyelerde bulundu.

