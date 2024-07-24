Buğday, Ceviz, Fındık, Nohut, Kuru İncir, Fasulye, Kuru Üzüm Gibi Birçok Ürünün İçinde Bulunduğu Ve Sevilerek Tüketilen Aşureler. Eşe, Dosta, Komşuya Dağıtılıyor.

Geleneksel Lezzetleri Ve Kaliteli Hizmet Anlayışı İle Tanınan Hacı Mehmet Şan Premium, Geleneksel Bayram Tatlılarından, İkramlık Şeker Ve Çikolatalara, Kahramanmaraş’ın Eşi Benzeri Olmayan Dondurmasına Kadar Birçok Çeşidi Misafirleri İçin Özenle Hazırlıyor.

Hacı Mehmet Şan Premium, Muharrem Ayında Da Her Yıl Olduğu Gibi Bu Yıl Da Aşure İkramında Bulunarak Bu Ayın Hayır Ve Bereketinden Faydalanmayı Hedefliyor.

Hacı Mehmet Şan Premium Yönetim Kurulu Üyesi Aykut Şan, Aksu Haber Mikrofonlarına Yaptığı Açıklamada Hacı Mehmet Şan Premium Geleneksel Hale Getirdikleri Aşure İkramını Bu Yılda Gerçekleştirdiklerini İfade Etti.