Kentte çeşitli faaliyetler sürdürmeyi hedefleyen Hayat Yeniden Vakfı, İftar buluşması düzenledi.

Kahramanmaraş Valisi Mükerrem Ünlüer, Ak Parti Kahramanmaraş Milletvekili Prof. Dr. Mehmet Şahin, Onikişubat Belediye Başkanı Hanefi Mahçiçek, KMTSO Yönetim Kurulu Başkanı Mustafa Buluntu, Aile ve Sosyal Hizmetler Kahramanmaraş İl Müdürü Müslüm Ferdi Bozkurt, İstiklal Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. İsmail Bakan ile KMTSO Kadın Girişimciler Kurulu Başkanı Betül Zabun Kenger ve Vakif destekçileri katılım sağladı.

Burada katılımcılara hitap eden, Hayat Yeniden Vakfı Yönetim Kurulu Başkanı Zeynep Nur Yerhan, Vakfın kuruluş misyonunu aktardı.

Aile ve Sosyal Hizmetler Kahramanmaraş İl Müdürü Müslüm Ferdi Bozkurt burada yaptığı konuşmada,

Müdürlüğümüz ve Hayat Yeniden Vakfı arasında imzalanan protokol ile birlikte toplumun her alanında dezavantajlı bireylerin iyiliği için çok değerli çalışmalar yapmaktayız ifadelerini kullandı.

Ak Parti Kahramanmaraş Milletvekili Prof. Dr. Mehmet Şahin, Vakıf Başkanı Zeynep Nur Yerhan’a yapmış olduğu çalışmalardan dolayı takdirlerini sundu ayrıca destek mesajı verdi.