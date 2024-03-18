Cumhur İttifakı Türkoğlu Belediye Başkan Adayı Feyzettin Okumuş’un da yer aldığı ziyaretlerde heyet Kadıoğlu Çiftliği ve Kumçatı mahallelerinde vatandaşlarla bir araya gelerek vatandaşların sorun ve taleplerini dinledi.

Ardından Kadıoğlu Çiftliği Mahallesi’nde inşaatı devam eden Kadıoğlu Çiftliği İlk ve Ortaokulu’ndaki çalışmaları yerinde inceleyerek son duruma ilişkin bilgiler aldılar.

TBMM Tarım, Orman ve Köy işleri Komisyonu Başkanı ve AK Parti Kahramanmaraş Milletvekili Prof. Dr. Vahit Kirişci Türkoğlu programına ilişkin Aksu Haber’e değerlendirmelerde bulundu