Yerlikaya, paylaşımında, Irak'ın kuzeyinde bölücü terör örgütü mensuplarının saldırısı sonucu şehit olan askerler için başsağlığı dileğinde bulundu.
Paylaşımda komandoların gerçekleştirdiği operasyonlar yer aldı.
Yerlikaya, paylaşımında, Irak'ın kuzeyinde bölücü terör örgütü mensuplarının saldırısı sonucu şehit olan askerler için başsağlığı dileğinde bulundu.
Paylaşımda komandoların gerçekleştirdiği operasyonlar yer aldı.
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