Dünyanın en büyük savunma sanayisi buluşmalarından olan Uluslararası Savunma Sanayii Fuarı (IDEF'23) başladı.

Savunma ve güvenlik alanlarında önemli bir tanıtım, pazarlama ve iş birliği platformu haline gelen IDEF, bu yıl 16'ncı kez kapılarını açtı.

IDEF'te görüşme ofisi açan 31 Türk tedarik makamı tarafından, heyetler ve katılımcı firmalarla toplam 4 bin 914 planlı ikili görüşme ve 120 anlaşma imzalanmasını öngörülüyor.

Fuar, 689 yerli, 772 yabancı katılımcı olmak üzere toplam 1.461 firmaya ev sahipliği yapıyor.

