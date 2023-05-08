Saatte 80 Km Hıza Çıkabilen Havada İse 2 Saat Kalabilen Ve Azami İrtifası 500 Metre Olan Otonom Sürüş Özellikli Bunun Yanı Sıra İse Görüntü İşleme Yapay Zeka

Makine Öğrenme Özelliğine Sahip İnsansız Hava Aracı Engebeli Arazide Arızalara Hızlı Müdahale Edilebilmesi Veri Aktarımının Sağlanması Adına Bölgeye Hizmet Verecek.

Akedaş Elektrik Dağıtım A.ş. Ar-Ge Proje Koordinatörü Fatma Avli Fırış İse Tamamlanan Özel Proje Hakkında Bilgiler Paylaştı.

Akedaş Elektrik Dağıtım A.ş. Genel Müdürü Mustafa Yılmaz Aksu Haber’e Yaptığı Açıklamada Ar-Ge Birimi Olarak Teknolojiyi Yakından Takip Ettiklerini Ve Arızalara Hızlı

Müdahale Edilmesi Anlamında Böyle Bir Projeyi Hayata Geçirmekten Duydukları Memnuniyeti Dile Getirdi.