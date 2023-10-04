Bakanlığın sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, "İnlerinde vurmaya devam. Terörle mücadeleye tek bir terörist kalmayıncaya kadar azim ve kararlılıkla devam edilecektir" ifadesi kullanıldı.

Açıklamada, Birleşmiş Milletler Anlaşması'nın 51. maddesinden doğan meşru müdafaa haklarımzı doğrultusunda, Irak'ın kuzeyindeki Metine, Gara, Hakurk, Kandil ve Asos bölgelerinde bulunan terörist hedeflerine 3 Ekim 2023 saat 20.00'de hava harekatları icra edilmiş, icra edilen hava harekatıyla Bölücü Terör Örgütü (BTÖ) tarafından kullanılan ve içerisinde sorumlu düzeyde teröristlerin de bulunduğu değerlendirilen mağara, sığınak, barınak ve depolardan oluşan toplam 16 hedef imha edilmiştir” ifadeleri kullanıldı.

