Gazze'deki Sağlık Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, son 24 saat içinde 163 kişinin İsrail saldırıları yaşamını yitirdiği ve 305 kişinin de yaralandığı belirtildi.

Saldırılar sonucu oluşan yıkımdan dolayı çok sayıda kişinin hala enkaz altında olduğuna dikkati çekilen açıklamada, sivil savunma ve acil sağlık ekiplerinin bunlara ulaşmakta zorluk yaşadığı aktarıldı.

İsrail'in 7 Ekim 2023'te Gazze Şeridi'ne yönelik başlayan saldırılarında ölen Filistinlilerin sayısının 24 bin 448'e, yaralananların sayısının ise 61 bin 504'e ulaştığı kaydedildi.

İsrail güçlerinin dün geceden bu yana aralarında çocukların da olduğu en az 45 Filistinliyi gözaltına aldığı aktarılan açıklamada, 7 Ekim'den bu yana Batı Şeria'da gözaltına alınanların sayısının 6 bin 25'e yükseldiği kaydedildi.

