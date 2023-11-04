İsmail Haniye, 2016 yılından beri Katar'ın başkenti Doha'da yaşıyor. Güvenlik açısından Hamas liderleri genellikle yurtdışında kalıyor. Haniye'nin Gazze'deki evine düzenlenen saldırıda zarar görenlerin olup olmadığı ise henüz bilinmiyor.

İsrail Gazze'nin batısında El Nasr Çocuk Hastanesi'nin giriş kısmına da saldırı düzenledi.

Yine dün gerçekleştirilen saldırılarda sivillerin yoğun olduğu noktalar hedef alınmıştı.

Gazze'deki Hamas hükümeti, İsrail'in bölgenin en büyük hastanesi olan El Şifa hastanesi yakınında bir ambulans konvoyunu vurduğunu açıkladı. Gazze Sağlık Bakanlığı, saldırıda 13 kişinin öldüğünü, 26 kişinin yaralandığını duyurdu.

Hamas tarafından yapılan açıklamada, İsrail güçlerinin Gazze'den güneydeki Refah Sınır Kapısı'na doğru giden ve ağır yaralı insanları taşıyan bir ambulans konvoyunu" hedef aldığı belirtildi.

Gazze'de en çok kadın ve çocuklar öldürüldü. BM kuruluşları, Gazze Şeridi'nde, 7 Ekim'den bu yana 2 bin 326 kadın ve 3 bin 760 çocuğun öldürüldüğünü ve bunun, tüm can kayıplarının yüzde 67'sine tekabül ettiğini açıkladı.

7 Ekim'den bu yana Hamas ile çatışma halinde olan İsrail'den, vatandaşlarına uyarı geldi. İsrail, vatandaşlarına ülkeden ayrılmamaları gerektiğini, mecbur kalınması halinde ise İsrailli ve Yahudi kimliklerini gizlemeleri çağrısı yaptı.