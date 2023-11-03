Dulkadiroğlu Belediyesi bünyesinde hizmet veren Muhammet murat Akkurt gençlik Merkezi’nde İsrail’in Filistin’e uyguladığı zulme dair söyleşi gerçekleştirildi.

Her hafta farklı okullardan öğrencileri, söyleşi etkinliğiyle ağırlayan gençlik merkezinde ‘İsrail ne yapmak istiyor?’, ‘tüm gerçekliğiyle Filistin!’ adlı söyleşi programı düzenlendi.

Ak parti Kahramanmaraş milletvekili Prof. Dr. Mehmet Şahin’in konuk olduğu etkinlikte Filistin’e yapılan zulüm ele alındı.

Söyleşi etkinliğiyle ilgili açıklamalarda bulunan Dulkadiroğlu belediye başkanı Necati Okay, değerli bilgileri gençlere aktardığı için şahine teşekkür ederek, Filistin halkının yanında olduklarını belirtti.