İsrail ordusu kuşatma altındaki Gazze şehrinin Al-Sahaba mahallesindeki (Al-Daraj) Kasım ailesine ait eve saldırı düzenledi. Saldırıda çok sayıda ölü ve yaralı olduğu bildirildi.

Öte yandan İsrail'in Gazze'deki Deyr el-Belah bölgesine düzenlediği saldırıda uluslararası yardım kuruluşunun Batı uyruklu çalışanları ve bir Filistinli hayatını kaybetti.

Gazze'deki hükümetin medya ofisinden yapılan açıklamada, İsrail'in saldırısında bir Avustralyalı kadın, Birleşik Krallık ve Polonya uyruklu iki erkek ile kimliği tespit edilemeyen bir yabancı uyruklunun yanı sıra 1 Filistinlinin öldüğü belirtildi.