İsrail saldırılarında, kasıtlı olarak ambulansların hedef alındığı ifade edilen açıklamada, hava saldırıları sebebiyle Gazze'deki Beyt Hanun Hastanesi'nin hizmet dışı kaldığı aktarıldı.

7 Ekim’den bu yana iki taraftan da yüzlerce sivil hayatını kaybetti.

ABD, İngiltere, Almanya, Fransa ve İtalya'nın liderleri ortak bir bildiri yayınlayarak Hamas'ın İsrail'e saldırısını kınadı ve Tel Aviv'e desteklerini dile getirdi.

Yunanistan eski Maliye Bakanı Yanis Varufakis, Batı'nın gerçek yüzünü gözler önüne seren skandal bir itirafta bulundu.Varufakis, "Filistinliler'e karşı on yıllarca insanlık suçu işlendi ve biz Avrupalılar ağzımızı kapatarak bu suça ortak olduk" şeklinde konuştu.

