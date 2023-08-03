Kahramanmaraş İTÜ Mezunları Derneği Başkanı Serdar Erdoğanyılmaz Tarafından, Deprem Sonrası Uzman Kişilerden Bilgiler Almak İçin Kahraman Şehre Davet Edilen İTÜ Rektörü Prof. Dr. İsmail Koyuncu Ve Bölüm Dekanları, KSÜ Rektörü Prof. Dr. Alptekin Yasım’ı ziyaret etti.

Yaşanan Depremlerde KSÜ ve İTÜ arasında olan dayanışmanın, sonraki süreçte de devam etmesi adına rektörler arasında görüş alışverişleri gerçekleştirildi.

Burada açıklamalarda bulunan KSÜ Rektörü Prof. Dr. Alptekin Yasım, destekleri ve ziyaretleri için gelen heyete teşekkür etti.

İTÜ Rektörü Prof. Dr. İsmail Koyuncu’da bu süreçte KSÜ ile yapılacak her türlü projelere destek vermeye hazırız” dedi.