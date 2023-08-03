Bir dizi ziyaret ve temaslarda bulunmak üzere Kahramanmaraş’a gelen Ticaret Bakanı Ömer Bolat, Kahramanmaraş Ticaret ve Sanayi Odası ile Ticaret Borsası ev sahipliğinde düzenlenen toplantıda Dış Ticaret Rakamlarını açıkladı. Kent protokolünün ve iş dünyasının yoğun katılımla eşlik ettiği programda konuşan Bakan Bolat, “İhracatımız temmuzda yüzde 8,4 artışla 20 milyar 93 milyon dolar olarak gerçekleşti. Böylelikle tarihin en yüksek temmuz ayı ihracat değerine ulaşıldı” dedi. Programda Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM) Başkanı Mustafa Gültepe’de Kahramanmaraş ve Türkiye’nin Dış Ticaret Rakamlarına ilişkin sunum yaptı.

BAKAN BOLAT: TÜRKİYE İHRACATTA YENİ BİR REKORA İMZA ATTI

Bakan Bolat, konuşmasının devamında şu ifadelere yer verdi: “Böylece 2023'ün ilk 7 ayında ihracatımız 143 milyar 435 milyon dolara yükseldi. Bu rakam geçen seneki rakamla hemen hemen aynı ilk 7 ay itibarıyla sadece yüzde 0,6'lık gerileme var ama unutmayalım şubat ayı, depremin yaşandığı ay, Türkiye'de üretimin, ihracatın, yatırımın hemen hemen her şeyin durduğu bir aydı, buna rağmen bu rakamlar sağlandı. Temmuz ayı itibarıyla son 12 aylık ihracat ise yüzde 2,1 oranında artış ile 253 milyar 379 milyon dolardır. Bu sonuç küresel üretimdeki ve en büyük ihracat pazarlarımız olan AB ülkeleri ve ABD'deki yavaşlığı ve durgunluğa rağmen sağlandı. Bu sonuç dünya ekonomisinde zayıflayan üretime ve ticaret hacmine ve ayrıca dünya ticaret fiyatları ile emtia fiyatlarındaki ciddi düşüşe rağmen sağlandı. Bundan sonra inşallah çıkışa geçiyoruz. Temmuz ayı ihracatı bu yükselişin başlangıcı olacak inşallah."

“KAHRAMANMARAŞ’TA ESNAFA TOPLAMDA 1,5 MİLYAR TL DEPREM DESTEK KREDİSİ KULLANDIRILDI”

Kahramanmaraş ilimizde 2 bin 757 esnaf ve sanatkâra kullandırılan deprem destek kredisi tutarı 680 milyon lira olmuştur. Bununla birlikte il genelinde 3 bin 843 esnaf ve sanatkâra kullandırılan yüzde 50 ve yüzde 100 hazine faiz destekli işletme ve yatırım kredilerinin toplam tutarı ise 1,5 milyar liraya denk gelmektedir. Hükûmetimiz esnaf ve sanatkârların kredi ödemeleri 6 aylığına faizsiz ertelenmişti. 1 Ağustos'tan itibaren yine 6 aylığına bu krediler deprem bölgesinin tamamında 6 ay daha ertelenmiştir. Türkiye Esnaf ve Sanatkârlar Kredi ve Kefalet Kooperatifleri Birlikleri Merkez Birliği tarafından verilmiş borçlara yeniden yapılanma esnekliği verilmiştir, bunun yanında Hazine ve Maliye Bakanlığımız deprem bölgesindeki mükellefler için mücbir sebep hali 30 Kasım 2023'e uzatılmıştır. Böylelikle beyanname verme süresi 15 Aralık 2023'e, bu beyannamelere ilişkin ödeme süresi 29 Aralık 2023'e kadar ötelenmiştir.”

KMTSO BAŞKANI BULUNTU, İŞ DÜNYASININ SORUN VE TALEPLERİNİ İLETTİ

Toplantının ardından Bakan Bolat, ‘Ekonomi STK’ları ve İş Dünyası Buluşması’nda iş insanlarıyla bir araya geldi. Toplantıda KMTSO Yönetim Kurulu Başkanı Mustafa Buluntu, Bakan Bolat’a deprem sonrası ağır hasar alan üretim tesislerinin son durumuyla ilgili bilgiler vererek, Kahramanmaraş iş dünyasının taleplerini iletti ve destek istedi.

“KAHRAMANMARAŞ ÖNEMLİ BİR SANAYİ KENTİ”

Kahramanmaraş’ın çok önemli bir sanayi kenti olduğunun altını çizen Başkan Buluntu, konuşmasında şunları kaydetti: “Kahramanmaraş çok önemli bir sanayi kenti. Yaşadığımız afetin üzerine ihracat rakamlarının Kahramanmaraş’ta açıklanması, bu nokta da bakanımızın bize pozitif bir ayrımcılık yapması da şehrimiz adına bizleri iş dünyası olarak ziyadesiyle memnun etti.

“KAHRAMANMARAŞ DEPREMDE ÇOK CİDDİ AĞIR HASAR VE YARA ALDI”

Kahramanmaraş depremde çok ciddi ağır hasar ve yara aldı. Bir sanayi kenti olan Kahramanmaraş 5 tane aktif sanayi bölgesi bulunan ve faaliyete geçmekte olan 3-4 organize sanayi bölgesiyle beraber çok geniş üretim tesisleri olan ve ekonomisi çok güçlü bir şehir. 2022 yılını 1.5 milyar dolar ihracatla kapatmış bir şehir. 2023 yılında yaklaşık 2.5 milyar dolar gibi bir ihracat rakamını konuştuğumuz, hedef pazarlarımızı ihracatımızı artırmayı düşündüğümüz ve ihracatımızın önünde gerek sanayileşmede, gerek tekrar yeni organize sanayi bölgelerinin devreye alınmasıyla beraber sanayi tesislerimizi ve organize sanayi bölgelerimizi yatırımcılara açtığımız çok güzel bir şehir olacak. İnşallah biz bunları tekrar tüm gayretimizle yapmaya çalışacağız. Şunu biliyoruz, biz eğer Kahramanmaraş’ı ayağa kaldıracaksak öncelikle iş dünyasının lokomotif sektörü esnafın, tüccarın ayağa kalkması lazım.”

Programa; Bakan Bolat ve TİM Başkanı Gültepe’nin yanı sıra Kahramanmaraş Valisi Ömer Faruk Coşkun, Büyükşehir Belediye Başkanı Hayrettin Güngör, AK Parti Kahramanmaraş Milletvekilleri Vahit Kirişci, Ömer Oruç Bilal Debgici, Tuba Köksal ve Mehmet Şahin, AK Parti İl Başkanı Fırat Görgel, MHP İl Başkanı Vahit Demiröz, TUSAŞ Yönetim Kurulu Başkanı Rafet Bozdoğan, sanayiciler ve davetliler katıldı.