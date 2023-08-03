Dünyada her yıl milyonlarca hektarlık alanın zarar gördüğü orman yangınlarından sadece ağaçlar değil, evi ormanlar olan hayvanlar da etkileniyor.

Yangınlara itfaiye ekipleri tarafından müdahale edildiği anlarda alevlerin ortasında kalmış ya da kaçmaya çalışırken yaralanmış çok sayıda hayvan bulunuyor.

Dumandan etkilenmiş ve vücudunda yanıklar oluşmuş hayvanlara yapılacak ilk müdahale hayati öneme sahipken, uygulanabilecek herhangi bir yanlış yöntem hayvanların daha fazla acı çekmesine hatta hayatlarını kaybetmelerine neden olabiliyor.

İstanbul Üniversitesi-Cerrahpaşa Veteriner Fakültesi Klinik Bilimler Bölümü Yabani Hayvan Hastalıkları ve Ekoloji Ana Bilim Dalı Başkanı Prof. Dr. Serhat Özsoy, orman yangınından etkilenen hayvanlara ilk olarak bölgede bulunan itfaiye ekiplerinin ya da yerel halkın müdahale etmeye çalıştığını söyledi.