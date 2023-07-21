Şehrin Mihenk Taşlarından Olan Ve Ticarete Canlılık Katan Esnaflar İş Yerlerinin Yıkıma Uğramasıyla Kepen Kapatırken Öte Yandan Kahramanmaraş’ın Suyunu İçen Ekmeğini Yiyen Bir Diğer Esnaflar İse Şehirdeki Yatırımlarını Artırarak Kahramanmaraş’ı Yeniden Ayağa Kaldırmak Adına Canla Başla Çalışmaya Devam Ediyor.

Üniversite Mevkiinde Hizmet Vermeye Başlayan Zeyrek Usta İşi Lezzetler Özel İskenderi Ve Izgara Çeşitleriyle Kahramanmaraş Halkının Damaklarında İz Bırakmayı Hedefliyor.

İşletmeci Emrah Sünbül Şehri Yeniden Elele Ayağa Kaldıracaklarını Söyleyerek Yeni İşletmelerine Tüm Halkı Beklediklerini Söyledi.