Kahramanmaraş İHH Kahramanmaraş'ın kırsal bölgelerindeki okullarda ihtiyaç sahibi öğrenciler için sıcacık iyilikler projesi kapsamında kışlık mont ve giyim malzemeleri dağıtmaya devam ediyor. Kahramanmaraş İnsani yardım derneği Başkanı Avukat Yusuf Bülbül önderliğindeki ekipler Onikişubat ilçesi Kale Kasabasında Şehit Ökkeş Karaca İlkokulu ve Kale Şehit Abdullah Tayyip Olçok Kız Anadolu İmam Hatip Lisesinde kırsal bölgede yaşayan ihtiyaç sahibi 300 öğrenciye 200 mont ve çeşitli hediyeler dağıttı.

İHH ekiplerine teşekkür eden öğrenciler, düzenlenen etkinlikte gönüllerince eğlendi.