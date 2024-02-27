Bölgeyi kapsayan güzergahta 110 kilometrelik hasar gören demir yolu, tamamen sökülerek alt yapıları tamamlandı ve rayların serilmesi ve travers çalışmalarına başlandı.

Depremde hasar gören demir yolundaki ray ve raylara bağlı rover ve balansların tamamı değiştiriliyor.

350 kişilik teknik kadro ve işçilerden oluşan ekipler, 110 kilometrelik güzergahın tamamında yoğun çalışma başlattı.

Depremde korkunç görüntüler oluşturarak dünyanın gündemine oturan raylar, alt yapı da dahil tamamen yenileniyor.

Nurdağı’ndan Gölbaşı’na kadar uzanan demir yolu hattında 7/24 mesai yapılıyor. Kahramanmaraş, Pazarcık-Malatya rotasındaki demiryollarında yol yenileme çalışmalarının temmuz ayında tamamlanarak, demir yolu ulaşımına açılacağı öğrenildi.

