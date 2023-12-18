Bu kapsamda yapılan operasyonda Türkoğlu ilçesinde üzerinde tarihi eser taşıyan 1 kişi gözaltına alındı.

Edinilen bilgiye göre, İl Jandarma Komutanlığı KOM Şube ve Türkoğlu İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, ilçeye bağlı Ceceli Mahallesi bölgesinde Hususi bir otomobilde ‘Tarihi Eser Kaçakçılığı’ yapılacağı duyumu üzerine yapılan faaliyet sonucunda H.K’nin (22) üst aramasında Roma dönemine ait olduğu değerlendirilen (38) adet sikke, (12) adet tarihi obje ele geçirildi. Tarihi eserlere el koyan ekipler, H.K hakkında yasal işlem başlattı.

Diğer taraftan Çağlayancerit ilçesinde jandarma ekipleri tarafından yapılan çalışmada uyuşturucudan 2 kişi gözaltına alındı.

Edinilen bilgiye göre, İl Jandarma Komutanlığı KOM Şube Müdürlüğü ve Çağlayancerit İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından ilçeye bağlı Yeşiloba Mahallesinde M.H. (26) ve B.H. (30) uyuşturucu ticaretinden gözaltına alındı. Uyuşturucu maddelere el koyan ekipler, şüpheliler hakkında yasal işlem başlattı.

