Cumhur İttifakı ve Millet İttifakının Kahramanmaraş Milletvekilleri, kentin sorunlarına ilişkin istişare ve değerlendirmelerde bulunmak üzere bir araya geldi.

Kahramanmaraş’ın Milletvekilleri sosyal medya hesaplarından “Her Şey Kahramanmaraş İçin” notuyla bir araya geldikleri anda çekilen fotoğrafları paylaştı.

TBMM Tarım Orman ve Köy İşleri Komisyon Başkanı 28. Dönem Ak Parti Kahramanmaraş Milletvekili Prof. Dr. Vahit Kirişci Aksu Haber’e yaptığı açıklamada Kahramanmaraş için çalışacaklarını söyleyerek birlik ve beraberlik mesajları verdi.