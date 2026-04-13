Kahramanmaraş Dernekler Federasyonu, Kahramanmaraş Valiliği ve İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü iş birliğiyle düzenlenen organizasyon, şehrin zengin kültürünü ve eşsiz gastronomisini İstanbul’da adeta vitrine çıkardı. Etkinlikte en çok ilgi gören alanların başında gastronomi stantları yer aldı.

Ziyaretçiler, Kahramanmaraş dondurması, tarhana ve fıstık ezmesi gibi yöresel lezzetleri tatma fırsatı bulurken, geleneksel ürünler büyük beğeni topladı. Ayrıca yemeniler, sim sırma işlemeleri, ceviz oyma sandıklar ve bakır mutfak eşyaları gibi el sanatları da sergilendi.

Ustaların canlı performansları, kültürel mirasın yaşatılması açısından dikkat çekti. Halk oyunları ekiplerinin sahne aldığı programda, yöresel ezgiler eşliğinde sergilenen gösteriler etkinliğe renk kattı. 12 Nisan Pazar akşamına kadar devam edecek olan Kahramanmaraş Tanıtım Günleri, hemşehrileri bir araya getirirken ziyaretçilere unutulmaz anlar yaşatmaya devam ediyor.