Yöreye özgü lezzetlerin başında gelen tirşik yemeğinin tanıtıldığı festival, bölgenin kültürel değerlerini ön plana çıkardı. Gün boyu süren etkinliklerde vatandaşlar hem yöresel lezzetleri tatma hem de çeşitli kültürel programlara katılma fırsatı buldu.

Festivalin en dikkat çeken anlarından biri ise “En İyi Tirşik” yarışması oldu. Katılımcıların hazırladığı tirşikler, jüri tarafından lezzet, kıvam ve sunum kriterlerine göre değerlendirildi ve dereceye girenler ödüllendirildi.

Programa çok sayıda protokol üyesi ve vatandaş katılırken, festival Andırın’ın tanıtımına önemli katkı sağladı. Yetkililer, bu tür organizasyonların hem kültürel mirasın yaşatılması hem de turizm ve yerel ekonomi açısından büyük önem taşıdığını vurguladı.