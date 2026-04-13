Alanı dolduran yüzlerce müziksever, sanatçının sevilen şarkılarına hep bir ağızdan eşlik etti. “Zaman”, “Gidiyorum”, “Kan ve Gül”, “Ayşe”, “Kerkük Zindanı”, “Yalan” ve “Karakaş Gözlerin Elmas” gibi eserlerin seslendirildiği gecede, duygusal anlar ve coşku bir arada yaşandı. Telefon ışıklarıyla oluşan görsel şölen ise geceye damga vurdu.

Kıraç, konser sırasında yaptığı konuşmada Kahramanmaraşlı hemşehrileriyle İstanbul’da buluşmaktan duyduğu memnuniyeti dile getirirken, bu tür organizasyonların birlik ve beraberliği güçlendirdiğini ifade etti.

Aksu TV’ye yaptığı özel açıklamada ise Kahramanmaraş’ın tanıtımı açısından bu etkinliklerin büyük önem taşıdığını vurguladı.