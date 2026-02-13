Saatte 200 kilometre hıza uygun, çift hatlı, elektrikli ve sinyalli olarak tasarlanan proje; Mersin-Adana-Osmaniye-Gaziantep güzergahıyla entegre olacak. Bu stratejik bağlantı sayesinde Kahramanmaraş hem yolcu taşımacılığında konfor kazanacak hem de yük taşımacılığında önemli bir lojistik merkez haline gelecek.

Bakan Uraloğlu, hattın özellikle sanayi ve tarım sektörüne büyük katkı sağlayacağını belirterek, tekstil, gıda ve yapı malzemeleri gibi kentin lokomotif ürünlerinin demir yolu ile doğrudan Mersin ve İskenderun limanlarına ulaştırılacağını vurguladı.

Nakliye maliyetlerinin düşmesiyle rekabet gücünün artacağı, yer altı zenginliklerinin daha hızlı sevk edileceği ve kara yolu trafiğinin azalacağı ifade edildi. Projenin, yeni yatırımlar ve istihdam artışı açısından da önemli bir adım olması bekleniyor.