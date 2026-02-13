Kutlamalar kapsamında gerçekleştirilen geçit törenine mahalleler, okullar ve çeşitli kurumlar katıldı. Ellerinde Türk bayraklarıyla yürüyen vatandaşlar, kurtuluş mücadelesinin gururunu hep birlikte yaşadı. Özellikle öğrencilerin yoğun katılımı dikkat çekerken, kortej geçişi vatandaşlardan alkış aldı.

Tören alanında konuşan vatandaşlar, duygularını şu sözlerle dile getirdi: “Gururlandık, onurlandık. Bu anı bizlere yaşatan tüm bürokratlara teşekkür ediyoruz. Tüm şehitlerimize Allah rahmet eylesin.”

Bir başka vatandaş ise şehir dışında yaşamasına rağmen törene katılmak için geldiğini belirterek, “Kahramanmaraşlıyım, Sinop’tan geldim. Bu şehrin evladı olduğum için çok gururluyum. Vatanını kahramanca kurtarmış bir şehrin insanı olmak büyük onur. 6 Şubat’tan da yine kahramanlıkla çıkan bir şehir. Gururla izlemeye geldim,” ifadelerini kullandı.

106 yıl önce yazılan destan, düzenlenen törenlerle bir kez daha yad edilirken, Kahramanmaraş’ın kahramanlık ruhunun ilk günkü heyecanla yaşatıldığı görüldü.