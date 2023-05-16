Depremin merkez üssü Kahramanmaraş'ta 3 ay aradan sonra tescilli fıstık ezmesinin ihracatına başlandı.

Fıstık ezmesinin yapımında boz iç fıstığı kullanılırken, yapım aşamalarının Kahramanmaraş'ta gerçekleştirilmesi ve kentin geleneksel gastronomisinde yüzlerce yıl önceye tarihlendirilmesi dikkat çekiyor.

Depremde hasar alan imalathaneler ayağa kaldırıldı ve ülke ekonomisine katkı sağlayan fıstık ezmesinin yurt içi ve dışında pazarlanmasına başlandı.

Maraş dondurması kadar ünlü olan gerçek ve yüzde 100 doğal Antep fıstığından yapılan meşhur lezzeti Coğrafi İşaretli Maraş Fıstık Ezmesini tadıyla büyülüyor.

