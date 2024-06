Her yıl olduğu gibi bu yıl da Çırağın AVM, Kurban Bayramı öncesi yaptığı özel kampanyalarla dikkat çekiyor.

Beyaz eşyadan mobilyaya, küçük ev aletlerinden züccaciyeye kadar birçok marka ve ürünü bünyesinde barındıran Çırağın AVM, her ihtiyaca hitap eden zengin ürün çeşitliliği ile öne çıkıyor. Özellikle nakit alışverişlerde geçerli olan indirimler, müşterilere cazip fırsatlar sunuyor.

Kurban Bayramı'na özel derin dondurucu ve et-kıyma makinelerinde yapılan kampanyalar hakkında Çırağın AVM Sosyal Medya Sorumlusu Fatma Dilken, detayları Aksu Haber’e açıkladı. Fatma Dilken, müşterilerin bu özel dönemde ihtiyaç duyabilecekleri ürünlerde büyük indirimler yaptıklarını ve kaliteli hizmet sunmayı hedeflediklerini belirtti. Çırağın AVM, cazip fiyatlar ve geniş ürün yelpazesiyle bayram alışverişinin adresi olmayı sürdürüyor.

Dilken sözlerini şöyle sürdürdü:

Nakit alışverişe özel birçok üründe kampanyalar düzenledik. Biliyorsunuz ki kurban bayramı yaklaşıyor. Çok yoğun talep gören et kıyma makinası ve derin dondurucularda müşterilerimiz için özel kampanyalar düzenledik. Müşterilerimize özel uygun ödeme koşulları sağlayarak değerli müşterilerimize hangi ödeme koşulu uygunsa ona göre yönlendirmeler yapıyoruz. İfadelerini kullandı.