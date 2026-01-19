5 Ocak 2026’da Tanzanya’ya giden ekip, zorlu hava ve arazi koşullarına rağmen 7–11 Ocak tarihleri arasında tırmanışı tamamlayarak 5.895 metrelik zirveye ulaştı.

Türkiye’nin farklı şehirlerinden ve yurt dışından katılan sporcuların yer aldığı ekip, tırmanışı dayanışma ve ekip ruhu içerisinde tamamladı. Kulübün kadın sporcularından Şule Üzüm’ün gösterdiği azim ve kararlılık, ekip adına gurur kaynağı oldu.

Zirvede kulüp flaması açılırken Nurhak ve Elbistan naraları yankılandı. Tırmanış sonrası 12 Ocak’ta safariye katılan sporcular; fil, zürafa, zebra ve aslan gibi yaban hayvanlarını yakından görme fırsatı buldu.

Dağcılar, Kilimanjaro deneyimini “unutulmaz bir heyecan” olarak tanımladı.