Kahramanmaraş İl Müftülüğü tarafından Abdülhamid Han Camii’nde düzenlenen kandil programı, vatandaşların yoğun katılımıyla manevi bir atmosfere sahne oldu.

Programda Kur’an-ı Kerim tilaveti okunurken; başta 6 Şubat 2023 depremlerinde hayatını kaybeden vatandaşlar olmak üzere, vatan uğruna can veren aziz şehitler için dualar edildi. Edilen dualarla birlikte depremde yitirilen canlar rahmetle anılırken, birlik, sabır ve kardeşlik duyguları bir kez daha pekiştirildi.

Cami avlusunu dolduran vatandaşlar, Miraç Kandili’nin huzur veren ikliminde ellerini semaya açarak hem kendileri hem de şehir için niyazda bulundu. Gecenin anlam ve önemine dair yapılan sohbetler, programa ayrı bir derinlik kattı.

Kandil programının ardından İl Müftülüğü tarafından vatandaşlara çeşitli ikramlar dağıtıldı. Dayanışma ve kardeşlik duygularının ön plana çıktığı bu mübarek gecede, Kahramanmaraş’ta Miraç Kandili dua, vefa ve birlik ruhu içinde idrak edildi