Depremin yaralarını saramadan Gazzelilerin yaralarını sarmak için harekete geçti.

Kahramanmaraşlı depremzede kadınlar, Gazze’de yaşanan soy kırımda yardım bekleyen insanların yaralarını sarmak için kolları sıvayıp bazlama yaptı. Elde edilen gelir, Gazze’ye gönderilecek.

6 Şubat tarihinde yaşanan depremlerde büyük yara alan Kahramanmaraş halkı, deprem sürecinde gösterilen dayanışma örneğini bu sefer de Gazze halkı için gerçekleştirdi. Barbaros İlkokulu’nda gerçekleştirilen bazlama etkinliğinde depremzede kadınlar, Gazzeli insanların yaralarını sarmak için ocak başına geçti.

Elde edilen gelirin Gazze’ye bağışlandığı etkinliğe birçok vatandaş katıldı.

2 gün sürecek bazlama etkinliğinden elde edilecek gelirler Gazzeli mağdurlara gönderilecek.