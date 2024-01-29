Çeşitli Suçlardan Haklarında Arama Kararı Bulunan 101 Şahıs, Uyuşturucu Madde Ticareti Yapan 7 Şahıs, İkamet Ve İşyerlerinde Hırsızlık Olaylarına Karışan 20 Şahıs Olmak Üzere Toplam 128 Kişi Yakalanarak Adli Makamlara Sevk Edilirken, 61 Şahısta Tutuklandı.

Bu Çalışmalar Esnasında 90,77 Gr Metamfetamin, 1021 Adet Sentetik Ecza, 11 Adet Ruhsatsız Tabanca Ve 3 Adet Ruhsatsız Av Tüfeği Ele Geçirildi.

Trafik Ekiplerince Trafik Güvenliğini Olumsuz Etkileyen Ve Gürültü Kirliliğine Sebep Olan; 36 Araca Yüksek Sesle Müzik Dinlemekten, 33 Araca İse Abartı Egzozdan İşlem Yapıldı.

İl Emniyet Müdürlüğü Tarafından Yapılan Açıklamada Kahramanmaraş’ta Genel Güvenlik Ve Kamu Düzenini Sağlamak Amacıyla Suç Ve Suçlularla Mücadele Kapsamında Yürütülen Çalışmalara Kararlılıkla Devam Edilecektir İfadelerine Yer Verildi.