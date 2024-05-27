Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde yürütülen operasyonlarda çeşitli suçlardan arama kararı bulunan 91 şahıs, uyuşturucu madde ticareti yapan 21 şahıs, ikamet ve işyerlerinde hırsızlık olaylarına karışan 24 şahıs olmak üzere toplamda 136 kişi yakalandı ve adli makamlara sevk edildi. Bu operasyonlar sonucunda 80 şahıs tutuklandı.

Ayrıca, trafik ekiplerinin yaptığı çalışmalar sonucunda trafik güvenliğini olumsuz etkileyen ve gürültü kirliliğine sebep olan 103 araca yüksek sesle müzik dinlemekten, 54 araca ise abartı egzozdan işlem yapıldığı bildirildi.