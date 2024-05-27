Ak Parti İl Başkanlığında Düzenlenen Basın Toplantısında Genel Başkan Yardımcısı Yılmaz 31 Mart Seçimlerini Değerlendirerek Milletin Sandıkta Verdiği Mesajı Çok Net Aldıklarını İfade Etti.

Ak Parti Kahramanmaraş Milletvekilleri Prof. Dr. Vahit Kirişci, Ömer Oruç Bilal Debgici, Büyükşehir Belediye Başkanı Fırat Görgel, Ak Parti İl Başkanı Cüneyt Doğan, Onikişubat Belediye Başkanı Hanifi Toptaş, Afşin Belediye Başkanı Koray Kıraç’ın Da Katılım Sağladığı Toplantıda Genel Başkan Yardımcısı Yılmaz Kahraman Kentin Son Durumu Hakkında Basın Mensuplarıyla Da İstişare Ederek Onların Sorularını Yanıtladı.