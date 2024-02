Depremin merkez üssü Kahramanmaraş’ta, deprem anında birçok hayvanlarının telef olduğunu, deprem sonrasında ise çoban bulmakta zorlandıklarını ifade eden Çınar, işsiz gençlere seslenerek, gelin 30 bin lira maaş ve her türlü masraflarınız bana ait dedi.

Yayla sezonunun bitmesiyle kışlaklarda hayvanlarını besleyen sürü sahibi, sabahın erken saatlerinde koyunlarını kaval çalarak otlatıyor.

Kahramanmaraş’ın coğrafya ve meralar bakımından zengin olduğunu söyleyen Seydihan Çınar, bölgenin kalkınması, normale dönmesi ve hayvancılığın gelişmesi için sürü ve göçer hayatının devam etmesi gerektiğini, ancak çoban bulmakta güçlük çektiklerini ifade etti.

Devletin sürü sahiplerine çoban, yem ve her türlü desteği verdiğini sözlerine ekleyen Çınar, 30 bin ücretle çobanlığa razı olacak olan kişinin her türlü masraflarının da kendisine ait olduğunu ifade etti.

Sürü sahibi Seydihan Çoban, “Biz dünyanın en güzel ülkelerinde, aynı zamanda Kahramanmaraş’ta yaşıyoruz. Hayvancılık olarak, coğrafi olarak çok güzel bir yer. Ancak ne yazık ki Kahramanmaraş, deprem felaketinden sonra Kahramanmaraş’ta çoban bulamıyoruz. Şuanda çoban maaşına 30 bin lira maaş, iki asgari ücret veriyoruz, yine çoban bulamıyoruz. 600-700 hayvanımız vardı, Engizek yaylalarında merada yaydık. Bildiğiniz gibi biz konar göçer hayvancıyız zaten. Kışın ahırlarda, yazın meralarda gezen hayvancıyız. Çoban bulamadığımızdan dolayı sattık hayvanların bir kısmını, şuanda 100-150 hayvanımız var elimizde. Maddi imkanımız var, hayvancılık yapmaya müsaidiz. Devletimizin de milletimizin de buna ihtiyacı olduğunu biliyoruz. Biz kırsal kesimde düştüğümüz yerden kalkmasını bileceğiz. Biz köylü kesimiyiz, hayvancılıkla uğraşacağız. Çoban bulamayınca besicilik pahalı, fazla randıman alamıyoruz. Buradan Türkiye’nin her tarafına sesleniyorum. Eğer bu işi yapmak isteyen varsa, ben 40 yıldır bu işin içerisindeyim. Türkiye’de güzel gençlerimize sesleniyorum, benim işim yok, ben perişanım diyen herkese koyunculuğu öneriyorum. Meralarımız, yaylalarımız boştur, Kahramanmaraş bu işe uygun. Devletimiz her türlü desteği sunuyor bize maddi, manevi, yem desteği olsun. İğne ilaç, veteriner hekim desteği olsun, eskisi gibi atla katırla gitmiyoruz, araçlarla gidiyoruz yaylalara. Bundan dolayı Türkiye’nin her tarafına sesleniyorum buradan, evet her kim gelir benim sürümü yayarsa, merada veya ahırda beslemek isterse 30 bin lira maaş vereceğim, artı her masrafı bana aittir” dedi.