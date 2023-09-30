Pazarcık ve Elbistan ilçeleri merkezli 11 ili etkileyen 6 Şubat depremlerinin ardından inşasına başlanılan afet konutları hızla yükseliyor.

"Türkiye Tek Yürek" kampanyası çerçevesinde bir yandan kırsal mahallelerde 127 metrekarelik 3 oda 1 salondan oluşan tek katlı evlerin diğer taraftan da zemin artı 3, 4 ve 5 kat olarak planlanan TOKİ konutlarının inşaatları sürüyor.

Kahramanmaraş Valisi Mükerrem Ünlüer, devletin tüm birimlerinin, afetzedelerin hiçbir eksiğinin kalmaması için gece gündüz demeden uğraş verdiğini söyledi.