Yeni Kahramanmaraş vizyonu noktasında kalıcı konuttan köy evine, sosyal donatıdan yeşil alanlara, turizmden sağlık tesislerine tüm alanlarda çalışmalar hummalı bir şekilde devam ederken Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı koordinesinde şehir merkezinde hayata geçirilen kentsel tasarım projesi de hızla yükseliyor.

Azerbaycan Devleti tarafından Hayrullah Mahallesi'nde hayata geçirilen proje kapsamında binalar yükselmeye devam ederken şehrin inşa ve ihyası için de çalışmalar tüm hızıyla sürüyor.