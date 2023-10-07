Kahramanmaraş Mehmet Akif Ersoy Kültür Merkezi'nde, Camiler ve Din Görevlileri Haftası nedeniyle program düzenlendi. Program, Kahramanmaraş Ulu Cami İmam Hatibi Fatih Çetinkurt' un sunumuyla başladı ve Kahramanmaraş İl Müftüsü Mustafa Tekin'in selamlama konuşmasıyla devam etti. Kahramanmaraş'ta görev yapan din görevlileri de yoğun katılım sağladı.

İl Müftüsü Tekin, bu yıl Mevlid-i Nebi ile Camiler ve Din Görevlileri Haftası'nın "Peygamberimiz, İman ve İstikamet" temasıyla idrak edildiğini vurguladı.

Programda Emekli Gaziantep Müftüsü Ahmet Çelik konuştu.

Dualar ile gerçekleştirilen programda Din görevlilerine teşekkür Belgesi takdim edildi.

Programa kent protokolü ve din görevlilerinin yanı sıra çok sayıda misafir katıldı ve İl Müftüsü Tekin, misafirlere gül takdim etti.