Kahramanmaraş'ta ağır hasarlı bir binanın yıkımı sırasında, enkaz kaldırma işlemi yapılan alanda çalışan bir işçi, ekskavatörün altında kalarak ağır yaralandı.

Onikişubat ilçesinde bulunan ve depremlerde ağır hasar gören bir binanın enkazının kaldırılması sırasında, demirleri toplayan M.S. isimli işçi, ekskavatörün altında kaldı. Olayın ardından bölgeye 112 Sağlık ekipleri sevk edildi ve ağır yaralanan M.S. hastaneye kaldırıldı. Polis, olayla ilgili inceleme başlattı.

Kahramanmaraş'taki bu olay, yıkım çalışmalarının risklerini bir kez daha gözler önüne serdi. İşçilerin güvenliği ve önlemlerin alınması konusunda daha fazla dikkat edilmesi gerektiği vurgulandı. Yetkililer, benzer durumların yaşanmaması için gerekli tedbirlerin alınacağını belirtti.