Atatürk Meydanı'nda Düzenlenen Törende Kahramanmaraş Valisi Ömer Mükerrem Ünlüer, Kahramanmaraş Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Hanifi Toptaş, Garnizon Komutanı Tuğgeneral Emin Mehmet Terzioğlu, İl Jandarma Kmutanı Gökhan İnan, İl Emniyet Müdürü Nurettin Gökduman, Türkiye Harp Malulü Şehit, Gazi, Dul Ve Yetimleri Derneği Şube Başkanı Mehmet Ali Küpeli İle Türkiye Muharip Gaziler Derneği Başkanı Tayfun Özbek Sırasıyla Atatürk Anıtı'na Çelenk Sundu.

Saygı Duruşu Ve İstiklal Marşı'nın Okunmasının Ardından Gaziler Adına Konuşmayı Türkiye Harp Malulü Şehit, Gazi, Dul Ve Yetimleri Derneği Şube Başkanı Mehmet Ali Küpeli Yaptı.

Törenin Ardından Vali Ünlüer Ve Beraberindekiler Şehitliği Ziyaret Ederek Şehit kabirlerine Karanfil Bırakıp Dualar Etti.

Törene Ak Parti Kahramanmaraş Milletvekili ÖMER ORUÇ BİLAL DEBGİGİ, Dulkadiroğlu Belediye Başkanı Necati Okay, Kmtso Yönetim Kurulu Başkanı Mustafa Buluntu Ve İlgililer Katılım Sağladı.