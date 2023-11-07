Kahramanmaraş'ın Pazarcık ilçesinde, "Gazze'ye Bir Nefes Ol, Ses Ver Pazarcık" mitingi gerçekleştirildi.

Pazarcık Gönül Dostları Derneği öncülüğünde toplanan ve aralarında sivil toplum kuruluşlarının temsilcilerinin de bulunduğu grup, ilçe otogarı önünden başlayarak Ulu Cami'ye kadar yürüdü.

Grup, ellerindeki Türk ve Filistin bayraklarıyla "İşgalci İsrail Filistin'den defol", "Katil İsrail, işbirlikçi ABD" ve "Kudüs'e uzanan eller kırılsın" sloganlarını attı, tekbir getirdi.

Pazarcık Belediye Başkanı İbrahim Yılmazcan, programda yaptığı konuşmada, İsrail'in savaş suçu işlediğini ve sivilleri katlettiğini söyledi.

Gazze'de hayatını kaybedenler için dua eden grup, daha sonra dağıldı.