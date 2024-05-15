15-21 Mayıs Aile haftası etkinlikleri kapsamında düzenlenen yürüyüş, aile değerlerine dikkat çekmek ve farkındalığı artırmak amacıyla gerçekleştirildi.

Alparslan Türkeş Bulvarında başlayan kortej, renkli görüntülere sahne oldu.

İl Müdürlüğü, kamu kurum ve kuruluşlarının personelleri ve ailelerin yoğun katılımıyla gerçekleşen yürüyüş, Necip Fazıl Kısakürek Kültür Merkezi önünde sona erdi. Yürüyüş boyunca katılımcılar, ellerinde pankartlar ve bayraklarla aile birlikteliğinin önemine vurgu yaptılar.

Yürüyüşün sonunda bir açıklama yapan Aile ve Sosyal Hizmetler Kahramanmaraş İl Müdürü Müslüm Ferdi Bozkurt etkinliğin oldukça anlamlı ve güzel geçtiğini ifade ederek şunları söyledi.