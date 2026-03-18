6 Şubat 2023 depremlerinde hasar gören tarihi Kahramanmaraş Ulu Cami de restorasyon sürecinin ardından Kadir Gecesi’nde yeniden ibadete açıldı. Kahramanmaraş İl Müftüsü Hasan Hüseyin Güller, namaz öncesinde cemaate vaaz verdi.

Geceyi idrak etmek isteyen binlerce vatandaş camilerde saf tutarak namaz kıldı ve dualar etti. Yoğunluk nedeniyle bazı vatandaşlar ise namazlarını cami avlusunda ve dış alanlarda kılmak zorunda kaldı.

Programın ardından Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi ve ilçe belediyeleri tarafından camilerden çıkan vatandaşlara çeşitli ikramlarda bulunuldu. Kadir Gecesi’nin manevi bereketi Kahramanmaraş’ta bir kez daha birlik ve beraberlik içerisinde yaşandı.