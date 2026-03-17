Vatandaşların yoğun ilgi gösterdiği konser programında Karatüre ve ekibi, birbirinden anlamlı ezgi ve ilahileri seslendirerek dinleyicilere duygu dolu anlar yaşattı. Özellikle sosyal medyada büyük ilgi gören “Kâbe’de Hacılar” ilahisinin seslendirilmesi izleyicilerden büyük beğeni topladı.

Ramazan akşamlarının önemli buluşma noktalarından biri haline gelen Ramazan Sokağı’nda vatandaşlar ilahilere eşlik ederek Ramazan’ın birlik, beraberlik ve paylaşma ruhunu birlikte yaşadı.

Program sonunda katılımcılar, düzenlenen etkinlikler için Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi’ne teşekkür etti.